Пятилетний Кирилл, которого 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области, по данным следствия, ранили в голову из пистолета пьяные полицейские около детской площадки, умер в больнице, не приходя в сознание. Трагедия произошла в понедельник, 3 июня. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

О смерти мальчика стало известно от его бабушки, которой сообщили страшную новость по телефону. В этот момент она находилась под Голосеевским районным судом Киева, который должен был избрать меру пресечения двум подозреваемым сотрудникам полиции — старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Иван Приходько.

«К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости», — написал президент Украины Владимир Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Он отметил, что не допустит попытки замять это дело.

«Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной», — подытожил Зеленский.

Между тем вчера под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских.

Люди выкрикивали: «Авакова в отставку» и «Рядовые убивают, Аваков покрывает». Перед дверью ВМД активисты написали баллончиком «Убийцы».

Minval.az