США не хотят честно конкурировать с проектом газопровода «Северный поток 2» и оказывают давление на страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вместо честной конкуренции они (США) предпочитают действовать как во времена Дикого Запада. Они просто показывают оружие, и говорят, нет, вы ребята в Европе будете покупать наш природный газ, и нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже, чем газ, поступающий от россиян», — сказал Песков в интервью программе SophieCo на канале RT.

«А этот проект — огромный и очень серьезный конкурент для американских производителей и поставщиков газа», — отметил пресс-секретарь.

При этом Песков подчеркнул, что проект «Северный поток 2» внесет важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Minval.az