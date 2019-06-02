Территория Афганистана, подконтрольная движению «Талибан», не будет использоваться для нападений на Россию. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса организации Мухаммад Сохаил Шахин, его слова передает ТАСС.

«Была очень хорошая встреча с [директором Второго департамента Азии МИД Замиром] Кабуловым. Мы обсудили отношения между Афганистаном и Россией. Мы подтвердили Кабулову, что земля Афганистана не будет использоваться против России и соседних стран», — пояснил Шахин.

Minval.az