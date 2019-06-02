Вхождение Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зависит от его позиции, этот вопрос можно обсудить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Наши друзья из Узбекистана пока просто присматриваются к тем процессам, которые идут.

Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют. Но мы эти вопросы готовы обсуждать», — сказал Медведев в интервью программе Сергея Брилёва «Вести в субботу» на канале «Россия 1» (ВГТРК), отвечая на вопрос, войдёт ли Узбекистан в ЕАЭС.

Он заметил, что присоединение к союзу является внутренним делом государства и зависит от позиции республики.

«Мы всегда исходили из того, что мы никого не напрягаем, что называется. Но в то же время двери Евразийского союза открыты для наших партнёров», — сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что членство в ЕАЭС приносит его участникам определённые льготы и преференции.

Minval.az