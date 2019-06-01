Хиллари Клинтон решила круто изменить жизнь и заняться кинопроизводством. Ее поддерживают многие деятели Голливуда.

Вместе с дочерью Челси они открывают свою продюсерскую компанию и будут снимать кино, сериалы и телешоу. Таким образом экс-кандидат на пост американского президента будет влиять на общество и культуру, сообщает телеканал «360».

Хиллари Клинтон следует своей политической программе и, даже уже не занимаясь делами страны, отстаивает интересы Демократической партии США. Главной идеей которой как известно является русофобия.

Кроме того, в кино она будет вести проекты, связанные с феминизмом и женщинами. Об этом она тоже говорила на выборах 2016 года.

Сейчас мать и дочь встречаются с представителями кинокомпаний и ведут разговоры о финансировании.

Кстати, киноопыт у Хиллари Клинтон есть. Вместе с режиссером Стивеном Спилбергом она уже работала над программой, где отстаивала права женщин.