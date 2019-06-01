Советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал экс-президента Петра Порошенко «крестным отцом» людей Байдена в Украине. Об этом он заявил в интервью The Daily Beast.

«Как насчет 5 миллионов долларов от одного из самых нечестных людей в Украине? Почему Джо раздает деньги Украине и подкупает украинского президента?» — сказал Джулиани.

Европейский союз предоставил Украине кредит в размере 1,2 миллиарда долларов в начале прошлого года, а до этого, в 2014 году, Конгресс одобрил пакет кредитов в размере 1 миллиарда долларов для Украины. Казначейство США также поддержало кредитные гарантии на 2 миллиарда долларов в 2015 году.

«Помните, это были не просто 1,2 миллиарда. Они собирались объявить дефолт без этих 1,2 миллиарда. Они были в отчаянии!» — уверен Джулиани.

Далее Джулиани утверждает, что Байден имел гарантии по кредиту, если только президент не уволил главного прокурора, который расследовал компанию, на которую работал сын Байдена. Порошенко, по словам Джулиани, был даже «крестным отцом детей парня».

По словам советника Трампа, деньги, которые получил Порошенко, по всем законам можно назвать подкупом.

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