Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM». Он пояснил, что вопрос о доверии — открытый: респондентам предлагают назвать политиков, но вариантов ответа не дают.

При такой методике «большинство респондентов обычно затрудняются с ответом», а «меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков», добавил глава ВЦИОМ. «Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, — конечно, большое преувеличение», — рассказал Федоров.

Он отметил, что «рейтингов может быть много» — например, на вопрос об одобрении работы Путина на посту президента 65% респондентов ответили, что оценивают положительно. По словам Федорова, «рост есть» — в январе таких было меньше 62%.

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