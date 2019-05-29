Грузинский парламент в третьем окончательном чтении утвердил поправки, предполагающие ужесточение наказания за жестокое или несоответствующее обращение с животными.

Инициатором поправок стала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». В частности, вводится штраф в размере от 100 лари для родителей, если их ребенок будет жестоко обращаться с животными.

Депутаты ужесточили и уголовное наказание за пытки или жестокое обращение с животными. Теперь это будет караться общественно-полезными работами от 120 до 240 часов, либо штрафом, либо лишением свободы на срок до года.

Поправки вступят в силу на 15 день после опубликования на сайте «Законодательного вестника Грузии», передает «Спутник-Грузия».

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