В Верховную раду Украины внесли законопроект об импичменте президента.
Как сообщает РИА «Новости», документ его внес парламентарий Алексей Гончаренко.
По его словам, внести в Раду подобный законопроект хотел президент Украины Владимир Зеленский.
В Верховную раду Украины внесли законопроект об импичменте президента.
Как сообщает РИА «Новости», документ его внес парламентарий Алексей Гончаренко.
По его словам, внести в Раду подобный законопроект хотел президент Украины Владимир Зеленский.
Дата: 2019/05/29 14:45
Раздел: Бывший СССР
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