В Верховную раду Украины внесли законопроект об импичменте президента.

Как сообщает  РИА «Новости», документ его внес парламентарий Алексей Гончаренко.

По его словам, внести в Раду подобный законопроект хотел президент Украины Владимир Зеленский.

Minval.az