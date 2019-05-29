В ближайшее время мы сможем продемонстрировать некоторые результаты по тем соглашениям, касающимся карабахского конфликта, которые обсуждались в Вене и Москве.

Как передает Sputnik Армения, об этом сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Министр отметил, что остальные вопросы тоже обсуждаются на данном этапе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже провели встречи в Ереване и оккупированном Карабахе, а после запланированы в Баку.

«После этого, мы сможем подвести более комплексный итог, поскольку на данном этапе эти процессы продолжаются», — сказал Мнацаканян.

Minval.az