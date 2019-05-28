Татьяна Навка и Антонио Бандерас стали гостями ежегодного благотворительного бала amfAR в Каннах, сообщает издание 7Дней. Олимпийская чемпионка и всемирно известный актер на самом деле участвовали в благородном деле — сборе средств на борьбу со СПИДом.

Кто из них первым захотел сделать совместное фото, история умалчивает, но Навка с удовольствием разместила целую серию фото с Бандерасом в личном блоге.

«Z значит Zorro! Удивительно обаятельный мужчина и безусловно шикарный актер!» — поделилась своими впечатлениями от общения Татьяна.

Совместное фото, к слову, получилось таким удачным, что поклонники звезд сами «докрутили» сюжет. Они решили, что звезды очень понравились друг другу и даже флиртовали. Но, увы, история умалчивает и об этом. Ничего, кроме искреннего восхищения талантами друг друга, доказать людям не удалось.

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