Глава пресс-службы российского МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение Саакашвили украинского гражданства.

«Может, Наташа Королева , тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили» — пошутила она на своей странице в Facebook.

Minval.az