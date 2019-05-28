Дата: 2019/05/28 19:45
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
47
Новости друзей
Другие новости раздела
Генпрокурор Украины считает Саакашвили предателем
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили предателем.
Жену Пескова заподозрили во флирте с Бандерасом
Татьяна Навка и Антонио Бандерас стали гостями ежегодного благотворительного бала amfAR в Каннах, сообщает издание 7Дней.
Саакашвили не будить мстить Порошенко
Бывший президент Грузии, а также экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал, что вернётся в Незалежную, но
Зурабишвили поздравила государство и народ Азербайджана с Днём Республики
Любой вопрос между Грузией и Азербайджаном может быть решён только путём диалога.
Саакашвили в среду вернется на Украину
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому возвращено украинское гражданство, возвращается на Украину во второй
Зеленского просят соблюдать закон об использовании государственного языка
Депутаты областной администрация Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке.
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Пашинян встретился с Засем: «Рад, что достигнуто согласие»
Армения заинтересована в повышении эффективности ОДКБ как важного фактора безопасности страны.
Российских военнослужащих наградили за «надежную охрану границ Армении»
Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян наградил в понедельник медалями ряд сотрудников Погрануправления ФСБ России в республике, сообщает