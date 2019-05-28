Актер студии “Квартал 95” Юрий Корявченков, известный под псевдонимом “Юзик”, пойдет на досрочные парламентские выборы в Украине от партии “Слуга народа”.

Как рассказал в общении с журналистами глава избирательного штаба Александр Корниенко, актер может пойти от своего родного города Кривой Рог. Там он сможет выбрать себе подходящий округ. Кроме того, будут баллотироваться также несколько участников «Лиги смеха».

По словам представителя партии, Юрий Корявченков уже готовится к выборам, у него сформирована команда, и он подумывает стать кандидатом-мажоритарщиком от партии Владимира Зеленского.

Эту же информацию косвенно подтвердил и глава партии Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что “если актер подаст свою кандидатуру на праймериз, у него есть хорошие шансы стать кандидатом в народные депутаты”.

В штабе «Слуги народа» пояснили решение Корявченкова, заявив, что он является «эффективным менеджером и политическим лидером», что продемонстрировал в ходе выборов президента.

Minval.az