Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки, объявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье во время освящения нового храма Всех Святых в Страсбурге.

«Я не ошибаюсь, – добавил патриарх, – мы построили 30 тысяч храмов за десять лет, то есть в среднем – по три храма за каждые 24 часа».

Как сообщает Радио Свобода, Кирилл отметил, что такие темпы строительства взяты «не потому, что у церкви очень много денег и она не знает, куда их потратить», а потому, что российский «народ, прошедший через годы атеизма, понял, что без Бога ничего не получается».

Пользователи интернета тут же посчитали, сколько в сутки строится в России школ. Так, в 2018 году, если следовать заявлению премьер-министра страны Дмитрия Медведева, их открылось 186. То есть в среднем по России за сутки строилось чуть более полшколы.

Minval.az