Президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира». Об этом он написал в своем Facebook.

Он заявил, что создаст все условия для самореализации граждан на территории страны. «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — пояснил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина каждый год дарит миру новые таланты.

До президентской гонки Зеленский пообещал согражданам, что в случае его победы, в стране начнется «новая нормальная жизнь» без коррупции и взяток.

Minval.az