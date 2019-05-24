Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отставке. Об этом она написала в своем Facebook.

«Логично: June ends May», — написала Захарова.

Дословно фраза с английского переводится как «С приходом июня заканчивается май». Но слово май «May» на английском пишется также как и фамилия британского премьера «Мэй», передает российская «Газета».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня.

Minval.az