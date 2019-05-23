Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, как оказалось, продолжает посвящать стихи Алексею Навальному. Как сообщает «Дождь», на обновление предполагаемой страницы Бастрыкина на российском интернет-портале Stihi.ru, которую он ведет под именем польского поэта Станислава Струневского, обратил внимание сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Так. Оказывается глава СК Бастрыкин занят в жизни двумя вещами:

1. Смотрит в лупу на экран ноутбука

2. Пишет про меня стихи в огромном количестве. https://t.co/Fc9eX2kEoR — Alexey Navalny (@navalny) 23 мая 2019 г.

О странице Бастрыкина написала «Медуза» в августе 2017 года. На то, что она принадлежит ему, указывает, в частности, отрывок стихов на официальной странице Бастрыкина во «Вконтакте». Кроме этого, Струневский посвятил десятки стихов тем же знаменитостям, которые упоминает Бастрыкин. На интернет-сайте «Стихи.ру» говорилось, что Струневский — польский поэт, журналист, фотограф-любитель и «известный в узких кругах» человек.

На тот момент глава СК посвятил Навальному десять стихотворений, несколько из которых в том же месяце были удалены. Часть стихов под именем Струневского можно найти на российском интернет-портале rusizdat.ru. Среди них — «Навальный снова хорохорится» (про митинг 26 марта 2017 года), «Опять Навальный сел на сутки…» и «Славный! Славный наш Навальный!» (в президентской кампании Навального).

Вскоре после публикации все стихи Станислава Струневского удалили. Однако Бастрыкин, видимо, завел новый аккаунт под таким же ником и с октября 2017 года по май 2019 года опубликовал 31 стихотворение. 29 стихов посвящены Навальному, последние опубликованы 13 мая. Струневский, в частности, комментирует новость о поступлении дочери Навального в Стэнфорд, решение ЕСПЧ, а также периодически обращается к соратнику политика Леониду Волкову.

Ну, что Навальный?

Что про Стэнфорд скажешь?

Кого теперь ты из чиновников «накажешь»?

Презрением гордым смело одаришь?

Что молвишь ты? Пиндосовская мышь?

***

Ну, что, друзья?! Настал тот день!

Поздравим брата Леху!

Трудна его стезя — точняк ! И незавиден труд!

Но он — опять попал в очко! И снова лыко в строку!

Теперь он «лижет» в Стэнфорде!

Там ваших денег ждут!

А в марте Струневский опубликовал стихотворение «Навальный лупой обзавелся!», которое начинается словами: «Навальный лупой обзавелся! / Наверно, глаз опять заплыл… / Бедняга в твиттере изнылся: / Как мало глаз зелёным был!» В марте Навальный высмеял Бастрыкина, который на фотографии смотрел в ноутбук через лупу на одном из заседаний.

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