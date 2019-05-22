Неназванный сотрудник спецназа Вооруженных сил РФ заявил, что в январе представители Минобороны проводили открытый опрос, где выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим. Об этом боец на условиях анонимности рассказал представителям тюменского штаба Навального, передает Znak.com. При этом в штабе говорят, что не могут раскрыть даже территориальную принадлежность части, в которой служит военный.

«В начале 2019 года к нам приехали люди из Москвы, привезли бланки с опросами. Нас всех согнали, сказали обязательно проходить. Анкетирование было не анонимным. Они пытались выяснить наши политические убеждения, взгляды, каких оппозиционных политиков мы поддерживаем. Самый неприятный вопрос, который там стоял — если начнутся какие-то волнения и митинги, сможем ли мы, если поступит приказ от командования, применить оружие против митингующих. Все, с кем я контактировал, говорили мне, что раньше такого не было. Это очень многих повергло в шок», — рассказал в видеозаписи неназванный сотрудник. Самого бланка с вопросами в видеозаписи не представлено.

Также на записи сотрудник спецназа заявляет, что участвовал «в конфликте в Сирийской Арабской республике», однако не уточнил, в какие годы он там воевал и на какой срок отправлялся. По его словам, «парни там погибают не за родину», а война в Сирии — это «война за нефть» и «абсолютно ненужный конфликт».

Сам спецназовец, говорится в публикации на сайте штаба, обратился к тюменским сторонникам Навального «во время майских праздников». «Наш гость попросил не разглашать его личность, но показал документы, и мы можем подтвердить: он действительно служит в войсках специального назначения», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны России назвали «ряженым» сотрудника спецназа Вооруженных сил России. «Данное видео — примитивная фальшивка, не соответствующая действительности. А ее использование является провокацией, дискредитирующей военную службу», — говорится в ответе Минобороны.

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