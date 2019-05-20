Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всём земном шаре больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.

Об этом в Telegram пишет президент Чечни Рамзан Кадыров.

«Зеленский сделал заявление, характерное предвыборным обещаниям, в ходе которых говорят о чём угодно. А вступивший в должность президент обычно воздерживается от фантастических слов, в реальность которых в первую очередь сам и не верит.

Своей задачей он назвал «возвращение Донбасса и Крыма». Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины», — заявляет Кадыров.

«А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России.

Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд. Скорее всего, инаугурационную речь редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства. Лучше не глазеть в сторону «друзей» на том краю океана, а подумать о том, как жить в мире и согласии с соседями», — отмечает президент Чечни.

«Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день! Ах да, что касается Крыма…

Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают.

Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!» — резюмирует Кадыров.



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