В Таджикистане в ходе беспорядков в колонии города Вахдат (в пригороде Душанбе), по официальным данным, погибли 32 человека.

Как сообщила пресс-служба Главного управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана, 24 заключенных убиты в результате операции по подавлению бунта. Еще пять заключенных стали жертвами зачинщиков. Кроме того, заключенные убили трех сотрудников исправительного учреждения.

Отмечается, что беспорядки в исправительном учреждении 3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции организованы заключенными, осужденными по статье 401 прим. 1 УК РТ (незаконное вовлечение и участие граждан в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств), с целью дестабилизации обстановки в учреждении и побега.

«Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и по закону запрещённой организации «Исламское государство», а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод — сын бывшего полковника — предателя Гулмурода Халима, убитого в Сирии, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистан.

Как утверждают в ведомстве, «члены упомянутой группы вначале зверским способом нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения — майору Муродову Бурхониддину, майор Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли, затем освободили находящихся в штрафном изоляторе восьмерых других заключённых, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство».

«После этого с целью устрашения заключённых они зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключённым, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключённых», — говорится в документе.

В сообщении также говорится, что члены этой группы затем подожгли медчасть учреждения, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения.

По произошедшему случаю Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело и в настоящее время ведётся расследование.

«Обычный режим в учреждении, в котором отбывают наказание 1,5 тысячи человек, восстановлен. Ситуация находится под контролем», — сообщает пресс-служба.

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В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции республики.

Около 30 осужденных, которые отбывают наказание за членство в «Исламском государстве», взяли заложники трех тюремных надзирателей, после чего убили их. Заключенные были вооружены ножами и требовали освободить их. Позже между преступниками произошла перепалка. Администрация колонии приняла крайние меры и открыла стрельбу, пишет агентство.

В настоящее время ситуация в колонии взята под контроль, следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Minval.az