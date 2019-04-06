Лидер «Батькивщины» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая выбыла из президентской гонки на Украине после первого тура выборов, выразила возмущение в связи с предложением другого кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского стать модератором его дебатов с действующим украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил источник в окружении Тимошенко, передает в пятницу, 5 апреля, «Страна.ua».

По его словам, политик возмущена «хамским предложением» Зеленского. «[Она ему] откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение», — считает собеседник издания.

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