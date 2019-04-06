Лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук раскритиковал баталии между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Музыкант записал видеообращение, в котором заявил, что за формой подачи кандидатов не видно главного — содержания. Свое обращение Вакарчук озаглавил — #ВимагаюЗмісту.

“Так происходит на протяжении всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала. Я, как избиратель, хотел бы знать ответы на вопросы, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права”, — подчеркнул деятель.

“Дорогие избиратели, не дайте подменить содержание формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопросы, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма”, — резюмировал Вакарчук.

Minval.az