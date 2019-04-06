Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«Конечно, [понравилась]. Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно», — заявил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

При этом пресс-секретарь затруднился ответить, было ли что-то из нее приготовлено. Он отметил, что сельскохозяйственная продукция в Белоруссии очень высокого качества, но подчеркнул, что «в домашней кухне президента» не участвует.

Во время визита в Москву в конце декабря Лукашенко подарил Путину несколько мешков с картошкой. При этом отмечалось, что в каждом меш​ке был разный сорт картошки — для жарки, для пюре, для приготовления драников и для запекания и варки.​

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