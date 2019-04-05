Впервые с трибуны парламента Армении выступила женщина-трансгендер, что вызвало неоднозначную реакцию среди присутствующих.

В парламенте Армении в пятницу проводились общественные слушания на тему «Национальная повестка прав человека – мониторинг ООН». В повестке значилось обсуждение вопросов реформирования судебно-правовой системы, а также защиты прав детей и людей с инвалидностью. Были приглашены представители общественных организаций, среди которых и «Сторона права», главой которой является Лилит Мартиросян, пишет «Спутник Армения».

Она представилась как глава общественной организации «Сторона права», однако о том, что выступает трансгендер, глава парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам Наира Зограбян узнала только по ходу выступления, и была откровенно шокирована.

«Прошу воспринимать меня как собирательный образ замученных, изнасилованных, подвергшихся физическому насилию, сожженных, раненых ножом, убитых, эмигрированных, подвергнувшихся дискриминации, бедных и безработных трансгендеров», – заявила Мартиросян, выступая с трибуны парламента.

По ее словам, до революции сложно было представить, чтобы в парламенте Армении выступал трансгендер, и призвала инициировать законодательные изменения, гарантирующие гендерное равенство, исключающее проявления дискриминации.

Выступление Мартиросян, однако, вызвало неоднозначную реакцию среди участников обсуждений. В частности, глава комиссии Наира Зограбян выразила откровенное недовольство содержанием выступления трансгендера. Она напомнила, что заявленной темой обсуждений были реформы в судебно-правовой сфере, права людей с инвалидностью и детей.

Выступление Маритросян она сочла неуважительным по отношению к ней и к парламенту в целом.

«Никто не нарушает ваши права, но у нас есть четкая повестка и вы ее нарушаете. Это неуважение к комиссии и правам человека», – подчеркнула она.

Из зала послышались аплодисменты и возгласы «браво, госпожа Зограбян».

Мартиросян же заявила, что это очередное проявление дискриминации. Зограбян в ответ повысила тон и попросила освободить зал заседаний.

Minval.az