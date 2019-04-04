Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский предложил лидеру «Батьківщини» Юлии Тимошенко модерировать дебаты между ним и нынешним президентом Украины Петром Порошенко. Он заявил об этом 4 апреля в видеообращении, опубликованном в Facebook.



«Для избежания подкупа, провокаций и административного давления мы предлагаем назначить независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы стали третьей в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответа в течение 24 часов. Подумай… те», – сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что принял извинения Порошенко.

«Что же, господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю. Что касается трети украинцев – пусть выбирают сами. Эти дебаты – шанс прославить Украину на весь мир как свободную, демократическую страну», – заявил он.

В штабе Тимошенко в комментарии «Громадському» заявили, что Юлия Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в дебатах.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», – сказал ее представитель.

Minval.az