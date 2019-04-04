Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) официально объявила дату предвыборных дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Они состоятся в пятницу, 19 апреля, с 20 часов до 21 часов вечера по киевскому времени.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания объявил, что время на дебаты будет заложено в любом случае, независимо от того, сохранят ли кандидаты твердость своих намерений, либо кто-то из них «сольется».

— Даже независимо, будут ли кандидаты, мы должны это время забронировать именно под это. В это время будут какие-то нейтральные картинки, если кандидаты не явятся, но они будут проведены. Мы будем готовы к приходу кандидатов в любом варианте — это закон, — приводят его слова украинские СМИ.

Minval.az