В предвыборном штабе действующего президента Петра Порошенко планировали включить упоминание о бизнесмене Игоре Коломойском в ответ на вызов кандидата в президенты, основателя и художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского, но решили этого не делать. Об этом заявил советник штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге 4 апреля, сообщает издание «ГОРДОН».

По словам Медведева, многие в штабе были против, чтобы президент соглашался на дебаты на стадионе, но глава государства лично принял это решение.

«Обсуждалось много вариантов текстов. И в одном из вариантов планировали затронуть и этот вопрос. Скажу примерно, как, и объясню, почему это не попало в финальный вариант. Текста нет, звучало примерно так: «Если Владимир Зеленский не получал $41 млрд от структур Коломойского, если он не пользуется его транспортом, его адвокатами, его охраной, если Владимира Зеленского семь лет раскручивает не канал Коломойского, тогда извините». Это я привел почти цитату, как должны были звучать слова президента», – сказал он.

По словам Медведева, это не попало в финальный текст из двух соображений.

«Во-первых, обращение не должно было быть слишком долгим, оно должно было быть коротким. А во-вторых, принципиальная позиция нашего штаба заключается в том, что не может быть никаких политических условий для дебатов. Они должны быть по закону и запрашиваются обществом. Если бы мы хотели не идти на дебаты, мы бы тоже могли составить список, за что должен был бы извиниться Зеленский. Мы бы могли сказать, чтобы он извинился, что назвал Украину порноактрисой из немецких фильмов, что назвал томос термосом. Он же за оскорбление религиозных чувств извинился перед [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым, то почему не должен извиниться перед православными украинцами, издеваясь над такой важной темой, – сказал Медведев.

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