Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал израильской газете Makor Rishon, что основатель и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский сообщил ему о намерении баллотироваться в президенты 2017 году, передает «Гордон».

По словам бизнесмена, он «не был частью этого», но считает, что эта идея пришла к артисту в 2015 году, когда стартовал сериал «Слуга народа». Коломойский рассказал, что когда Зеленский сообщил ему о планах баллотироваться, он «подумал, а почему бы и нет?»

Бизнесмен добавил, что Зеленский сначала не говорил о задуманном жене и родителям, потому что «они бы начали по-другому на него смотреть».

Зеленский объявил о своем участии в выборах в новогоднюю ночь, 31 декабря 2018 года.

31 марта в Украине прошел первый тур очередных президентских выборов. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей составила 62,8%.

Minval.az