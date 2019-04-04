В штабе у кандидата в президенты Владимира Зеленского ждут выполнения соперником — действующим главой государства Петром Порошенко — остальных условий для проведения дебатов, которые шоумен озвучил в своем броском ролике. Об этом сообщает «Униан».

«Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов… Там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы», — заявил руководитель штаба Иван Баканов.

Дата и время проведения дебатов еще будут согласовываться «с учетом предметности ответов» Порошенко, подчеркнул Баканов.

Ранее действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставил несколько скандальных условий и «дал 24 часа на ответ». Порошенко, заявив, что дебаты — это не шоу, неожиданно согласился.

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