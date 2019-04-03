Влиятельный грузинский вор в законе Тариел Ониани, более известный по кличке Таро, уже на следующей неделе «откинется» из мест лишения свободы. Вместо 11 июня этого года авторитет окажется на воле уже 9 апреля, сообщает «Росбалт» со ссылкой на судебные документы. Дело в том, что ранее инстанция сократила его 10-летний срок за похищение человека и вымогательство на два месяца.

Ранее ФСИН через суд попросила ввести в отношении Таро трехлетний административный надзор после освобождения. Это объяснялось тем, что за время отсидки отказавшийся иметь любые дела с администрацией законник допустил 253 нарушения установленного порядка, за что два раза попадал в карцер и еще восемь раз — в штрафной изолятор.

«Поощрений не имеет. С 21.10.2014 состоит на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, а также как лицо, оказывающее негативное влияние на других осужденных. За нарушение установленного порядка отбывания наказания неоднократно признавался злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. В настоящее время содержится в строгих условиях отбывания наказания. Общественно полезной деятельностью не занимается, связь с родственниками поддерживает нерегулярно. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, выказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый. Поддерживает криминальную субкультуру», — говорится в личной характеристике на Таро, поступившей в суд.

Однако инстанция отказала ФСИН — дело в том, что сразу после освобождения Ониани хотят депортировать из РФ. Распоряжение о нежелательности пребывания Таро в РФ в 2018 году издал замминистра юстиции РФ. По всей видимости, его отправят в родную Грузию. Оттуда он может выехать в Турцию.

Рассказывают, что Таро планирует организовать масштабную сходку воров в законе (последний раз мероприятие подобного масштаба проходило в 2015 году), на которой хочет обсудить сразу несколько важных вопросов. Дело в том, что после посадки Захария Калашова (Шакро Молодой) стало вакантным место руководителя мафии в РФ. Назначенный на эту должность Олег Шишканов (более известен как Шишкан) не проявляет особой активности. Возможно, что после освобождения Ониани захочет перетянуть одеяло на себя. Однако Тариел Ониани выглядит самым главным претендентом на трон.

Minval.az