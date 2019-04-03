Российский историк Олег Кузнецов опубликовал в журнале Region Plus статью-исследование о планах армян заселить Чечню после депортации оттуда чеченцев и создать свою автономию на Северном Кавказе в составе РСФСР. Статья основана на рассекреченном деле 1948 года из архива Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Minval.az ниже публикует данную статью без сокращений и изменений:

Исследование документов из архивов органов государственной безопасности стран постсоветского пространства зачастую преподносит сюрпризы. После знакомства с ними начинаешь понимать, что декларируемая СССР идея «пролетарского интернационализма» была настолько утопична и далека от практического воплощения в жизнь, что говорить о ее восприятии широкими массами было бы откровенным фарисейством. Дело из архива Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики 1948 года о планах армян заселить Чечню после депортации оттуда чеченцев и создать свою автономию на Северном Кавказе в составе РСФСР как нельзя лучше подтверждает этот тезис.

Начало этой истории восходит к 21 ноября 1945 года, когда Совет народных комиссаров (СНК) СССР принял постановление «О мероприятиях по вопросу возвращения зарубежных армян в Советскую Армению». Спустя три месяца — 22 февраля 1946 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило подготовленное совместно с Народным комиссариатом иностранных дел (НКИД) СССР постановление «О практических мероприятиях по переселению армян из-за границы в Советскую Армению». 29 января, 24 марта и 10 декабря 1947 года СНК СССР принял постановления о так называемой «репатриации» армян.

Для решения «армянского вопроса» была образована особая комиссия во главе с заведующим отделом стран Ближнего Востока НКИД СССР И.В.Самыловским. Основной акцент в ее деятельности делался на переселение в Советское Закавказье армян из Греции, Румынии и Болгарии; «репатриацию» также планировали осуществлять из Ирана, Ливана, Румынии, Сирии, а в перспективе она могла затронуть и США, Францию, Египет, Турцию и Ирак.

В целом предполагались переселение 360 тыс. армян и их размещение исключительно на территории Армянской ССР. Однако, по данным на июнь 1948 года, в СССР было переселено 86 346 зарубежных армян, из которых, судя по статистике, лишь немногим более 37 тыс. были размещены в Армении. Две трети армянских переселенцев были из Ливана, Сирии, Ирана, Греции и Кипра. Довольно значительной была также реэмиграция из Франции, Египта, Болгарии, Румынии. Переселение армян было свернуто по постановлению СНК СССР от 14 сентября 1948 года.

Послевоенная «репатриация» армян стала в то же время причиной двух депортаций. В первом случае речь идет о специальной депортации азербайджанцев, компактно проживавших в ряде районов Армении, в Азербайджан в 1948-1953 годах. Во втором — о депортации части армянского населения с территории Армении в Алтайский край в 1949 году. 23 декабря 1947 года было принято постановление Совета Министров СССР «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР на Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР». Согласно документу, предполагалось переселить за три года на «добровольных» началах 100 тыс. азербайджанцев. При этом Совету Министров Армянской ССР разрешалось использовать освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилье для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянскую ССР. За три года из Армении было выселено 144 654 азербайджанца. Таким образом, если произвести несложные арифметические расчеты, на одного «репатриированного» в Армению армянина приходилось три-четыре депортированных оттуда азербайджанца. Поэтому с полным правом мы можем характеризовать этот процесс именно как депортацию, а не переселение, поскольку никаких иных, кроме идеологических, причин этот процесс под собой не имел.

Пространства Кура-Араксинской низменности было явно недостаточно для расселения такого значительного количества людей, тем более что реальное число депортированных из Армении азербайджанцев почти в полтора раза превышало расчетное количество изначально предполагавшихся к переселению. Поэтому властям Азербайджана ничего не оставалось, как направлять переселенцев на постоянное местожительство за пределы определенного для этого региона — в Гянджу, Шамхор, Товуз и другие западные районы Азербайджана. Эти районы вообще не были готовы к приему переселенцев, и местные власти прилагали большие усилия для расселения депортированных из Армении соотечественников. Естественно, это вызывало недовольство среди здешних армян и постоянно приводило к бытовым, хозяйственным и иным мелким конфликтам, которые по мере увеличения их числа стали приобретать сначала социальную, а потом уже и националистическую окраску. В то время все районные отделения Министерства госбезопасности (МГБ) Азербайджанской ССР были нацелены на скрининговый мониторинг умонастроений вновь формируемого социума. На них была возложена обязанность координации деятельности всех госструктур в деле идеологического или административного купирования любого антагонизма на социальной, национальной и даже бытовой почве, о чем их руководители были обязаны ежеквартально сообщать в Баку. Целый комплекс такого рода оперативных сообщений в настоящее время хранится в фондах архива Службы государственной безопасности Азербайджана. Представляем вниманию читателей один из этих документов, содержание которого позволяет не только по-новому взглянуть на события тех дней, но и сформулировать некоторые представления об устремлениях проживавших тогда в Азербайджане армян, вовлеченных помимо воли в массовые миграции своих соотечественников и единоверцев-соплеменников.

В специальном сообщении №720 от 23 июля 1948 года на имя министра госбезопасности Азербайджана генерал-майора С.Ф.Емельянова начальник Шамхорского районного отделения МГБ Азербайджанской ССР старший лейтенант Ю.Нуров доносил в Баку следующее (орфография и пунктуация оригинала сохранены):

«Во исполнения распоряжения Совета Министров Азербайджанской ССР, относительно приема и размещения переселенцев из Армянской республики, руководство Шамхорского района проводило подготовительные работы.

Решено было поместить переселенцев в крупные виноградарческие колхозы района им. Клары Цеткин и им. Ази-Асланова, куда требовалась значительная рабочая сила, так как после выселения немцев район не располагал возможностями укомплектовать эти колхозы.

Для размещения переселенцев в названные колхозы необходимо было провести уплотнение, ибо свободных квартир не имелось.

Во время проведения мероприятия по уплотнению ряд колхозников проявили недовольства, а некоторые оказывали сопротивление — главным образом колхозники армяне. Все дома в этих колхозах не являются собственностью колхозников, а принадлежат колхозам, которым переданы после выселения немцев.

На ряду с этим также стали поступать отдельные сигналы, что колхозники армяне крайне недовольны переселением азербайджанцев из Армении в колхозы Шамхорского района.

В целях изучения и выявления причин недовольства армян в отношении переселенцев азербайджанцев были целеустремленно направлены осведомители «САРХАН», «ФАТАЛИЕВ» и «АПРЕС».

В результате 9 июля сего года осведомитель «САРХАН» сообщил, что со слов его соседей: Мкртычана Сурена и Оганесова Рубена члены колхоза им. Клары Цеткин Восканов Амбарцум Оганесович, Мартиросян Смбат Хачатурович, Вирабян Сергей и другие среди армян колхоза ведут агитацию за выезд в Грозненскую область, где якобы созданы хорошие условия для жизни и нет ограничений в развитии единоличных хозяйств.

Указанные выше лица с целью агитации распространяют слухи, что азербайджанцы переселенцы по прибытию сюда начнут притеснять и выживать армян из колхоза, в тяжелые моменты не откажутся и от кровавой мести, ибо они имеют тяжелые раны от армян.

Таким образом Восканову и его приближенным удалось уговорить 40 армянских семейств, давших согласие переехать в Грозненскую область. Для этой цели произведен сбор денег, дабы командировать Восканова в Москву на ходатайство об переселении.

Проходящий по донесению осведомителя «САРХАН» Мартиросян Смбат Хачатурович с/осв., п. «Герос» (секретный осведомитель, позывной «Герос»), который, про деятельность Восканова и других (куда сам замешан) никакой информации не представлял.

В связи с этим «Герос» был вызван на явку и на предложение рассказать об их деятельности, относительно желания переселиться в Грозненскую Область, сообщил следующее:

«Беседующие высказывали различные недовольства мероприятием районных организаций в вопросе уплотнения жилищных площадей колхозников для размещения переселенцев. Причину недовольства изъяснили тем, что никто не будет иметь в личном пользовании дом и двор, ибо в каждый дом и двор еще поместят семью переселенцев, что создаст стеснение и ущемит частнособственнический интерес.

Кроме того там было высказано предположение о возможном националистическом антагонизме между местными армянами и переселенцами азербайджанцами, так как последние переселены из родных мест армянами, а поэтому будут питать злобу.

Исходя из вышеуказанных моментов, совещавшиеся армяне пришли к общему заключению, переселиться в Грозненскую Область, где фундаментально обосноваться и построить свою жизнь в непринужденной, свободной атмосфере, ибо по слухам, там нуждаются в переселенцах и поэтому создают отличные условия.

На этой основе беседующие решили уговорить армян колхоза им. Клары Цеткин на переселение в Грозненскую Область и организацию там своего национального поселка.

В резюме, они обработали 40 армянских семейств, которые изъявили согласие на переселение. Для осуществления плана переселения они составили коллективное заявление на имя Совета Министров с ходатайством на разрешение переселения в Грозненскую Область. Был также избран представитель ходатай ВОСКАНОВ Амбарцум, которому собрали на расходы по командировке 500 руб. денег».

Таким образом данные осведомителя «САРХАН» полностью перекрылись сообщением осведомителя «Герос»…

…Аналогичное националистическое проявление армян имело место и в колхозе им. Ази Асланова, где также в связи с помещением переселенцев в их колхоз возникла тенденция переселиться в Грозненскую Область.

В этой связи в гор. Грозный на разведку выезжал колхозник, член ВКП (б) ЗАХАРЯН Мамикон Арутюнович. Однако ему местные власти области заявили, что без ведома руководителей Азербайджанской республики никого не примут в качестве переселенцев. А поэтому и в колхозе им. Ази Асланова переселенческая тенденция захлебнулась…

Следует отметить, что ходят также слухи, якобы армяне имеют намерение, оккупировав Чечено-Ингушетию, создать там автономию в Грозненской области, а поэтому наблюдается туда тяга армян для сосредоточивания.

Соответствуют ли эти слухи действительно или нет, но во всяком случае заслуживают внимания ибо не исключена возможность, что это есть результат тонкой работы дашнаков».

Не случайно начальник Шамхорского районного отделения МГБ обращает внимание на личности активных агитаторов в пользу массового переезда армян колхоза им. Клары Цеткин в Грозненскую область.

Выясняется, что колхозник Восканов Амбарцум Оганесович в свое время был «снят с партийно-комсомольской работы за националистические проявления, большой интриган и склочник», винодел Тумасов Саак Геворкович «прибыл в Шамхорский район из Турции в 1922 году в качестве беженца», агроном Сафарян Артазав Халатович «происходит из Армении», а Мартиросян Смбат Хачатурович «в прошлом дашнакский боевик, некоторое время находился при дружине дашнакского генерала «Дро». Последний, как отмечается выше в сообщении, был завербован спецслужбами Азербайджана в 1942 году и являлся секретным осведомителем с позывным «Герос». Если посмотреть на содержание этого документа непредвзято, получается, что в 1948 году практически все армянское население Азербайджана, независимо от места проживания, было охвачено идеей массового переселения в Грозненскую область РСФСР. Естественно, армянские колхозники не могли без посторонней помощи знать, что происходит по другую сторону Большого Кавказского хребта, кто-то должен был информировать их об этом. Причем информация передавалась из уст в уста, от одного армянского поселка к другому, поскольку в условиях существования послевоенного СССР все линии связи — почта, телеграф, телефон — находились под плотным надзором советских органов государственной безопасности. Следовательно, такое брожение умов не было автохтонным или самопроизвольным, данная идея распространялась среди этнических армян, проживавших в конце 1940-х гг. в Азербайджане, целенаправленно.

Земли Чечни на протяжении всего ХХ века манили к себе армян, о чем вполне наглядно свидетельствуют статистические данные национального состава этого региона по переписям его населения, начиная с 1897 года и до наших дней. Так, в 1897 году на территории Грозненского округа Российской империи проживали всего 339 армян, что составляло 0,2% населения региона. Но уже в 1939 году в Чечне проживали 8170 армян, или 1,5% от ее населения. А в 1959 году армянская община этого региона достигла 12 136 человек, что составило уже 2% от общей численности населения автономной республики. Таким образом, по самым скромным подсчетам — без учета естественных смертей, гибели от фашистских бомбардировок, эпидемий военного времени и прочего, не менее 4 тыс. армян, преимущественно из Азербайджана, воспользовавшись временной депортацией чеченцев, целенаправленно переселились в Чечню. Такое уже наблюдалось ранее, в годы гражданской войны в России (1917-1921). Однако в реальности количество таких переселенцев было гораздо большим.

Данная история еще раз показывает, что стремление к территориальной экспансии, захвату родовых пастбищ и кладбищ коренных народов Кавказа было всегда присуще армянскому населению региона. Причем всплески такой активности всегда приходились на период социальных катаклизмов и потрясений, когда жизнестойкость коренных народов подвергалась ударам извне, а их жизнеспособность находилась под внешней угрозой. Вот почему так важно помнить уроки истории.

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