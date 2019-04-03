Президент США Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.

Как передает РИА Новости, на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник американский президент сказал, что Германия недостаточно вносит в бюджет НАТО. При этом он отметил, что глубоко уважает ФРГ.

«Я глубоко уважаю (канцлера Германии) Ангелу (Меркель) и глубоко уважаю страну. Мой отец был немцем и был рожден в красивом месте в Германии, и у меня теплые чувства к Германии», — приводят слова Трампа журналисты президентского пула.

По данным из открытых источников, Фред Трамп родился в Бронксе, штат Нью-Йорк, хотя и в семье баварских эмигрантов, общавшихся дома исключительно на немецком.

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