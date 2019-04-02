Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что передача власти в республике произошла благодаря преемственности стратегического курса развития страны.

«Сила Казахстана сегодня — в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти. В преемственности стратегического курса развития страны, в слаженной работе всех ветвей власти и государственных институтов», — заявил глава республики в интервью газете «Коммерсантъ».

«Понимаю, почему мировая пресса назвала это событие «политическим землетрясением». В мировой практике не так много примеров, когда облеченный всенародным доверием, международным авторитетом и всеобщим признанием глава государства добровольно слагает свои полномочия. Это удел поистине выдающихся политиков», — подчеркнул Токаев.

Он пояснил, что «подземные толчки», если и ощущаются в нашем обществе, [то мы] рассматриваем [это] не иначе, как аккумулирование неиссякаемой энергии страны и признаки новых импульсов к развитию Казахстана».

Глава республики напомнил, что в 1991 году многие политики и эксперты не верили в готовность Казахстана к самостоятельной жизни. «Нас пугали: ресурсов хватит на несколько месяцев, потом — крах, политический коллапс, социальный взрыв, — обратил внимание он. — Но Казахстану поистине повезло. [Первому президенту] Нурсултану Назарбаеву удалось без социальных потрясений, крови и конфликтов найти для своего народа собственный путь в потоке истории, сделать родную страну самостоятельным и заметным игроком на мировой арене».

19 марта Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. 23 марта он подписал закон «О внесении изменений в конституцию Республики Казахстан» и указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.

Minval.az