Ереванская газета «Паст» пишет со ссылкой на свои источники, что армянская сторона пыталась отразить в общих чертах в тексте заявления сопредседателей МГ ОБСЕ после встречи Пашинян – Алиев некоторые предварительно данные Николом Пашиняном обещания.

«Этим обусловлен также «тайный» визит министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна в Москву, где он пытался при помощи российского сопредседателя Игоря Попова включить в текст заявления некоторые смягчающие и наиболее благоприятные тезисы, поскольку тексты подобных заявлений подготавливаются заранее, однако безрезультатно.

В итоге премьер-министр был крайне недоволен министром. И хотя нельзя связывать больших ожиданий с первой официальной встречей и, тем более, давать однозначные оценки ее результатам, по утверждению наших источника, во внутренней «кухне» считают, что Мнацаканян, можно сказать, «срезался» на первом же серьезном экзамене», — пишет газета.

Minval.az