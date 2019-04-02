Актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.

В своем посте в Instagram Панин вспомнил, как впервые услышал о смерти актрисы Натальи Крачковской. Тогда он решил прочитать комментарии под некрологом и не поверил своим глазам, сообщает РИА Новости.

«Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей. <…> Откуда столько злости!!!! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!» — возмутился актер.

Панин также напомнил о девочке Ксюше с пороком сердца, репост о помощи которой он опубликовал ранее.

«Они оставляют сотни тупых комментариев <…>, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид, что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя», — резюмировал он.

Это не первый случай, когда Алексей Панин критикует соотечественников и страну. Он уже называл Россию грязной и уголовной, а россиян — идиотами.

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