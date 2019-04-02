Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в выборах президента Украины, отказалась поддерживать Владимира Зеленского или Петра Порошенко, которые прошли во второй тур голосования.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве, передает издание «Украинские новости».

«Вызовы перед Украиной очень большие. Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справятся с этими вызовами и не остановят ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что ее команда постарается не допустить фальсификаций во втором туре выборов, пишет «Интерфакс».

Тимошенко считает, что она не прошла во второй тур из-за фальсификаций. Ранее депутат Верховной рады Мустафа Найем сообщил, что штабы Тимошенко и Зеленского начали переговоры о сотрудничестве перед вторым туром. Тимошенко и Зеленский отвергли эту информацию.

Minval.az