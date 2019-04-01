Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии в Кремле считают недопустимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК. Так представитель Владимира Путина прокомментировал вопрос, который кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский хотел бы задать российскому лидеру.

По словам Зеленского, он задал бы Путину вопрос: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?»

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи, — подчеркнул Дмитрий Песков. — Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины».

Пресс-секретарь российского президента от​метил, что упоминание Крыма в этом контексте является недопустимым.

«Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению. Это тема, которая закрыта раз и навсегда, — отметил Песков. — Тем более что слово «оккупация» или «аннексия» абсолютно неприменимы ни де-факто, ни де-юре к Крыму». Представитель Кремля напомнил, что «все, что произошло в Крыму», соответствовало законодательству Украины и было сделано на основе международного права.

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