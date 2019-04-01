Президент Армении Армен Саркисян прибыл в понедельник в оккупированный Карабах с двухдневным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.
Президент Армении Армен Саркисян прибыл в понедельник в оккупированный Карабах с двухдневным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.
Дата: 2019/04/01 13:50
Раздел: Бывший СССР
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