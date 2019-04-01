В Киеве у здания Центральной избирательной комиссии корреспондента телеканала Дождь Владимира Роменского атаковали во время прямого эфира, когда он попытался взять интервью у агрессивно настроенных националистов. Видео появилось на телеканале Дождь в Facebook, пишет «Корреспондент».

Во время прямого эфира несколько человек в амуниции защитного цвета потребовали от российского журналиста покинуть территорию Украины. Нападавший хватал корреспондента за микрофон, нецензурно выражался, обзывал Роменского «москалем», «собакой» и требовал «валить отсюда».

В результате российский журналист вынужден был прервать репортаж, после чего его отключили от эфира.

Minval.az