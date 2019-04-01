В московском ресторане избили солиста группы «Фактор-2» Илью Подстрелова.

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

«К нам зашли какие-то два отморозка. Один вообще неадекват, начал орать, мол, что мы там поем и ударил [друга Подстрелова, певца] JERRY. Я без лишних слов сорвался в ответ, и случилась потасовка», — написал Подстрелов.

Предположительно, на исполнителя напал сын экс-главы донецкой азербайджанской диаспоры Джамал Пирвердиев. «Пирвердиеву-младшему не понравилось содержание композиций вокалиста», — сообщает telegram-канал «Футляр от виолончели». Также авторы канала уточнили, что ранее Подстрелова пытался похитить вор Надир Салифов (Лоту Гули).

Гули — один из самых жестоких и авторитетных воров в законе. Из-за решетки он смог создать мощную криминальную империю. В 2017 году он по условно-досрочному освобождению покинул колонию после 22 лет заключения и обосновался в Турции, откуда продолжил активно захватывать бизнес в России, Украине и родном Азербайджане. Несколько бизнесменов обратились в правоохранительные органы, после чего в отношении вора в законе возбудили уголовные дела о похищении людей, бандитизме, кражах и вымогательствах. Салифова заочно арестовали и объявили в международный розыск, а сам Гули обосновался в Дубае.

Minval.az