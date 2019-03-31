Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала данные первых обработанных 0,17% протоколов с результатами голосования на выборах президента.

Согласно предоставленной информации, за действующего главу государства отдали свой голос 1 314 избирателей (24,76%), за Владимира Зеленского — 1 252 (23,60%). На третьей строчке расположилась Юлия Тимошенко — 906 избирателя (17,07%), на четвёртом месте — Анатолий Гриценко (8,63%).

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В Украине в 20:00 завершилось голосование на выборах президента. По результатам первых данных национального экзит-пола, побеждает комик Владимир Зеленский с 30,4% голосов, на втором месте действующий президент Петр Порошенко (17,8%), на третьем — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,2%). При таком раскладе Зеленский и Порошенко проходят во второй тур выборов.

Между тем, согласно экзит-полу по заказу телеканалов «112» и Newsone, Зеленский набирает 30,7%, Порошенко 18,6%, Тимошенко 13,9% голосов.

Minval.az