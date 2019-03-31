Глава МИД России Сергей Лавров объяснил американской администрации, чем российские военные занимаются в Венесуэле. Об этом он рассказал в интервью, отрывок которого опубликован на сайте ведомства.

Лавров заявил, что российские военные поехали в Венесуэлу для того, чтобы отремонтировать технику в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Он сообщил, что ему звонил госсекретарь США Майкл Помпео и он объяснил ему цель визита российских военных в Венесуэлу.

Отмечается, что министр отказался комментировать форму, в которой был сделан призыв к России отозвать военнослужащих из Венесуэлы.

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