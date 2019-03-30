Госдепартамент США осудил действия российских властей по задержанию 23 жителей аннексированного Крыма, подозреваемых в участии в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир. США призывают Россию немедленно освободить арестованных крымских татар, а также других «несправедливо осужденных украинцев», заявил заместитель главы американского Госдепартамента Роберт Палладино.

Вчера подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая 23 крымскотатарских активиста по подозрению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной Верховным судом России террористической в 2003 году. На Украине её деятельность не запрещена.

27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в нескольких населённых пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности и участии в террористической группе.Задержанные крымские татары — активисты правозащитной организации «Крымская Солидарность», многие из них — гражданские журналисты.

С 2014 года после аннексии Крыма Россией по обвинению в участии в организации было арестовано 55 мусульман. Многие из них признаны правозащитным движением «Мемориал» политзаключенными.

МИД Украины призвал международное сообщество отреагировать на нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму, в частности, усилить санкции против Москвы. Осудили обыски и задержание крымских татар и в Евросоюзе.

Minval.az