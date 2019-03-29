Олигарх Игорь Коломойский накануне президентских выборов на Украине развязал настоящую информационную войну против государства. С таким заявлением выступил украинский президент Петр Порошенко, слова которого приводит его пресс-служба.

«Главным инструментом распространения лжи в последние месяцы, как это ни обидно, является канал «1+1» (принадлежит Коломойскому)», — сказал президент Украины и отметил, что редакция телеканала «целыми кусками дублирует фейки» российских СМИ.

По его словам, телеканал превратился в «покорного исполнителя политических заказов своего владельца». «Тот, хотя и бежал за границу, но на предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2 (очевидно, имеются в виду Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко)», — указал Порошенко.

Minval.az