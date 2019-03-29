В последние дни предвыборной гонки журналисты украинского издания «Слідство.Інфо» опубликовали статью о вилле на побережье Италии, которая принадлежит фирме кандидата в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому. Издание отмечает, что эта недвижимость не упомянута в декларации политика.

15-комнатная вилла находится в небольшом городке Форте-дей-Марми, который расположен на берегу Тирренского моря в Тоскане. Многочисленные путеводители по Италии описывают этот курорт как оплот роскоши и гламура. Форте-дей-Марми слывет самым русским курортом Италии.

По данным итальянской газеты La Stampa, виллы здесь купили – или арендуют – Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Евгений Кафельников, бывший губернатор Московской области Борис Громов, певец Дмитрий Маликов и сестра некоего Путина. Газета не уточняет, какого именно Путина.

В прошлом году курорт мелькал в прессе из-за истории с бывшим вице-премьером российского правительства Александром Хлопониным. Русская служба BBC писала, что на случай возможных санкций против него Хлопонин продал за 35 млн евро свою виллу в Форте-дей-Марми офшорной компании, связанной с его давним другом Михаилом Прохоровым.

По данным La Stampa, богатые россияне скупили в Форте-дей-Марми две трети зданий.

Описываемая в расследовании вилла находится в 600 метрах от моря за высоким забором. В 2017 году за €3,8 млн ее приобрела итальянская фирма San Tommaso SRL. Конечные бенефициары этой компании – Владимир и Елена Зеленские.

Шоумен и актер Зеленский зарабатывает немало, но он почему-то не указал эту виллу в своей декларации. В документе указаны четыре квартиры в Киеве, загородный дом и квартиры в Ялте, квартиры в Великобритании.

Как часто Зеленский или члены его семьи приезжают на виллу – неизвестно. В инстаграме кандидата в президенты есть несколько фотографий и видео из отпуска в неизвестном итальянском городе, сделанные в августе 2017 года. Журналисты предполагают, что в это время Зеленский уже владел виллой в Форте-дей-Марми.

Авторы расследования спросили Владимира Зеленского, почему эта недвижимость не указана в декларации. В пресс-службе политика ответили, что «декларация кандидата заполнена в полной соответствии с действующим законодательством Украины».

Сам Зеленский расследование пока не прокомментировал. Судя по его странице в фейсбуке, кандидат продолжает свое предвыборное турне.

Minval.az