Министр иностранных дел Армении в четверг в Вене проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шоффером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook.

Отметим, что делегация Армении во главе с премьер-министром Армении отправилась 28 марта в Австрию.

В рамках визита в столице Австрии по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Minval.az