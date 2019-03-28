Соединенные Штаты, которые выступают в качестве ярого защитника демократии, имели ноль реакции на беспрецедентные события, которые произошли в Армении и которые также были демократическими.

Об этом в рамках обсуждения отчета о деятельности правительства в 2018 году заявил в Национальном Собрании 28 марта премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на замечание депутата от партии «Светлая Армения» Арама Бабаджаняна. Депутат, в частности, раскритиковал позицию официального Еревана, заявив, что новые власти Армении не прилагают достаточных усилий для углубления отношений с Западом, в частности с ЕС и США. Об этом сообщает News.am.

Премьер-министр сообщил, что обсуждал данный вопрос и с представителями властей США.

«Когда мы говорим, что самое важное для нас – это суверенитет нашей страны, то не подразумеваем, что зависимость должна быть заменена вместо пункта «А» на пункт «Б». Мы очень серьезно относимся к нашему суверенитету. И я хочу всех вас заверить, что наше правительство усердно защищает суверенитет страны и народа во всех направлениях», — важно заявил Пашинян.

Minval.az