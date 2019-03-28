Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

Он также прокомментировал сообщения руководства США относительно нахождения российских военных на территории Венесуэлы. «Мне кажется, неплохо Захарова [официальный представитель МИД РФ] сказала: «Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются»», — отметил Ушаков.

Ранее Мария Захарова сообщила, что нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соответствующим соглашением между странами, подписанным в мае 2001 года. «Дополнительного одобрения шагов по развитию двустороннего ВТС парламентом Венесуэлы не требуется», — отметила дипломат.

О прибытии в Венесуэлу самолетов с российскими военнослужащими стало известно 24 марта. Сообщалось, что они доставили 35 тонн груза.

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