Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что основные вопросы будут решаться при участии международных партнеров.

«Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее», — заявил Порошенко.

По его словам, достичь его можно будет только при условии «российской деоккупации» Крыма и прекращения войны на Донбассе, а также после того, как на свободе окажутся задержанные в Керченском проливе украинские моряки.

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