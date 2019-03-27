В Магасе произошло столкновение между митингующими против принятия закона «О референдуме Республики Ингушетия» и представителями Росгвардии. По данным Telegram-канала проекта Baza, столкновение началось после того, как митингующие попытались рано утром прорваться в здание местного ГТРК. По словам участников, они хотели предать огласке то, что происходит в регионе.

И еще видео из Магаса. Я такое обращение с правоохранителями видел только в октябре 1993 в Москве. pic.twitter.com/TmLgvGDcVI — Рустем Адагамов (@adagamov) 27 марта 2019 г.

После этого бойцы Росгвардии оттеснили участников акции от входа в ГТРК на 40 метров. Вскоре начались стычки: протестующие бросали в стражей порядка бутылками, роняли железные ограждения, силовики в ответ избивали протестующих резиновыми дубинками.

При этом в МВД Ингушетии о каких-либо столкновениях ничего не сообщают. На сайте республиканского главка говорится, что «нарушений правопорядка сотрудниками полиции не выявлено. Оперативная обстановка остается под контролем». В свою очередь в правительстве Ингушетии сообщили «Интерфаксу», что проведение бессрочной публичной акции, объявленной в продолжение согласованного митинга, недопустимо и является административным правонарушением «в связи с неисполнением организаторами взятых на себя обязательств».

Акция стала продолжением согласованного митинга, проведенного накануне в Магасе и посвященного протестам против местного закона о референдуме. 28 марта депутаты готовились рассмотреть во втором чтении законопроект «О референдуме Республики Ингушетия», который ранее приняли в первом чтении. Однако глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.

Minval.az